Окупанти накрили артилерією агропідприємство у Сумській області (фото)

Російські війська 29 листопада, застосувавши артилерію, обстріляли Новослобідську громаду Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджено місцеве агропідприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Ворожі снаряди розірвалися в одному із прикордонних сіл. "Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни у трьох складах із зерном. Також пошкоджено 2 трактори та 3 автомобілі. Прильоти були й поряд з адмінбудівлею. Там пошкоджено вікна та електропроводи. Люди, на щастя, не постраждали", - розповів він. . Фото: наслідки обстрілу Сумської області 29 листопада (t.me/Zhyvytskyy)