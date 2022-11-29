ua ru
Вт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти накрили артилерією агропідприємство у Сумській області (фото)

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 29 листопада 2022 15:16
Окупанти накрили артилерією агропідприємство у Сумській області (фото) Фото: окупанти накрили артилерією агропідприємство на Сумщині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 29 листопада, застосувавши артилерію, обстріляли Новослобідську громаду Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджено місцеве агропідприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Ворожі снаряди розірвалися в одному із прикордонних сіл.

"Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни у трьох складах із зерном. Також пошкоджено 2 трактори та 3 автомобілі. Прильоти були й поряд з адмінбудівлею. Там пошкоджено вікна та електропроводи. Люди, на щастя, не постраждали", - розповів він. .

Фото: наслідки обстрілу Сумської області 29 листопада (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, російські окупанти увечері 28 листопада обстріляли Дніпро. Ворог завдав удару по місту кількома ракетами.

Пізніше стало відомо, щопід ракетний удар у Дніпрі потрапило одне із приватних підприємств міста. У ОВА показали фото наслідків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
NEWS
Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ
Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ
DAILY
Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії