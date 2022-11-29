Оккупанты повредили электролинии в Сумской области: без света остались тысячи жителей

По его словам, в Ямпольской громаде 2676 абонентов без электроснабжения, в Глуховской - семь, в Краснопольской - 649 и в Белопольской - 64.

"На месте повреждений работают энергетики. Они стараются как можно быстрее вернуть питание", - отметил Живицкий.

Также, по его словам, враг сегодня, 29 ноября, обстрелял четыре громады в регионе. В Новослободской громаде зафиксировали 29 "прилетов" из артиллерии. В результате атаки повреждены зерносклады, два трактора, три автомобиля, админздание и ЛЭП.

В Ворожбянской громаде было 30 "прилетов". Повреждены 10 жилых домов.

Краснопольскую громаду оккупанты обстреливали из артиллерии шесть раз в течении дня. Там был поврежден легковой автомобиль.

В Дружбовской громаде также зафиксировали "прилеты" из артиллерии. Там поврежден объект критической инфраструктуры и электросети.