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Оккупанты повредили электролинии в Сумской области: без света остались тысячи жителей

Фото: оккупанты повредили электролинии в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

В Сумской области из-за обстрелов российских оккупантов в четырех громадах повреждены линии электропередач. Из-за этого более 3 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в Ямпольской громаде 2676 абонентов без электроснабжения, в Глуховской - семь, в Краснопольской - 649 и в Белопольской - 64.

"На месте повреждений работают энергетики. Они стараются как можно быстрее вернуть питание", - отметил Живицкий.

Также, по его словам, враг сегодня, 29 ноября, обстрелял четыре громады в регионе. В Новослободской громаде зафиксировали 29 "прилетов" из артиллерии. В результате атаки повреждены зерносклады, два трактора, три автомобиля, админздание и ЛЭП.

В Ворожбянской громаде было 30 "прилетов". Повреждены 10 жилых домов.

Краснопольскую громаду оккупанты обстреливали из артиллерии шесть раз в течении дня. Там был поврежден легковой автомобиль.

В Дружбовской громаде также зафиксировали "прилеты" из артиллерии. Там поврежден объект критической инфраструктуры и электросети.

Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду Сумской области, повреждены дома мирных жителей.

Также мы писали, что российские войска 29 ноября обстреляли Новослободскую громаду Сумской области.

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Сумская областьЭлектроэнергияВойна России против Украины