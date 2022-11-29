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Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено десять будинків

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Суми, Вівторок 29 листопада 2022 17:28
Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено десять будинків Фото: окупанти обстріляли Сумську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Після обіду сьогодні, 29 листопада, російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВ Дмитра Живицького.

Загалом за день зафіксовано 30 прильотів, снаряди падали на двох вулицях. Внаслідок артилерійського удару пошкоджено щонайменше шість будинків місцевих мешканців. Ще чотири – мають суттєві руйнування. У деяких немає стін та дахів. На щастя, люди встигли сховатися в укриття.

Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено десять будинків

Раніше ми писали, що російські війська 29 листопада, застосувавши артилерію,обстріляли Новослобідську громаду Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджено місцеве агропідприємство.

Також повідомлялося, що у понеділок, 28 листопада, російські військові обстріляли чотири громади у Сумській області. Окупанти били з гранатометів та ствольної артилерії.

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