Окупанти пошкодили 54 школи у Маріуполі, вісім з них зруйновані повністю, - міськрада

"За попередніми даними, росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста - 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження. 8 шкіл зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.

У міськраді показали, як виглядає школа №32 у Приморському районі міста. Від закладу, де діти навчалися та розвивалися, залишилася лише розбита будівля.

"А ось школу №30 у Кальміуському районі окупанти вирішили остаточно доруйнувати. Тепер на місці навчального закладу - пустир та груда каміння", - додали у Маріупольській міській раді.