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Окупанти пошкодили 54 школи у Маріуполі, вісім з них зруйновані повністю, - міськрада

Фото: Окупанти пошкодили 54 школи у Маріуполі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові пошкодили 90% усіх шкіл Маріуполя (Донецька область). Мова йде про 54 навчальні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"За попередніми даними, росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста - 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження. 8 шкіл зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.

У міськраді показали, як виглядає школа №32 у Приморському районі міста. Від закладу, де діти навчалися та розвивалися, залишилася лише розбита будівля.

"А ось школу №30 у Кальміуському районі окупанти вирішили остаточно доруйнувати. Тепер на місці навчального закладу - пустир та груда каміння", - додали у Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, що росіяни проводять розчистку території навколо "Азовсталі" у тимчасово окупованому Маріуполі. Там вони хочуть звести укріплення.

Окупаційна "влада" у Маріуполі хоче передати армії РФ та іншим колаборантам 665 приватних будинків.

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