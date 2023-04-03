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Окупанти у Маріуполі хочуть визнати понад 660 будинків "безхазяйними" та передати армії РФ

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 03 квітня 2023 21:47
Окупанти у Маріуполі хочуть визнати понад 660 будинків "безхазяйними" та передати армії РФ Фото: Окупанти у Маріуполі хочуть визнати понад 660 будинків "безхазяйними" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупаційна "влада" у Маріуполі хоче передати армії РФ та іншим колаборантам 665 приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати у людей те, що лишилося цілим. Для створення ілюзії законності застосовують процедуру визнання майна "безхазяйним", - сказав мер міста Вадим Бойченко.

Зазначається, що 665 приватних будинків окупаційна влада готується віддати під розміщення військових та "гастролерів-чиновників". У міськраді заявили, що це фактично привласнення чужого майна окупантами.

"Це черговий протизаконний злочин та банальне пограбування людей. Але усі їх плани - марні, адже скоро у Маріуполь повернеться прапор України, а з ним законність та порядок", - додав Маріупольський міський голова.

Нагадаємо, що російські війська в окупованому Маріуполі продовжують укріплюватись. Вони готуються до оборони та до нових запеклих боїв.

Російські окупанти у Маріуполі через підрив авто колаборанта активно шукають учасників спротиву. Росіяни проводять так звану "зачистку".

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