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Оккупанты повредили 54 школы в Мариуполе, восемь из них разрушены полностью, - горсовет

Фото: Оккупанты повредили 54 школы в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные повредили 90% всех школ Мариуполя (Донецкая область). Речь идет о 54 учебных заведениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"По предварительным данным, россиянами повреждено 90% всех школ города - 54 учебных заведения. Из них, 19 имеют критические повреждения. 8 школ разрушены полностью", - говорится в сообщении.

В горсовете показали, как выглядит школа №32 в Приморском районе. От заведения, где дети учились и развивались, осталось только разбитое здание.

"А вот школу №30 в Кальмиусском районе оккупанты решили окончательно разрушить. Теперь на месте учебного заведения - пустырь и груда камней", - добавили в Мариупольском городском совете.

Напомним, что россияне производят расчистку территории вокруг "Азовстали" во временно оккупированном Мариуполе. Там они хотят возвести укрепление.

Оккупационные "власти" в Мариуполе хотят передать армии РФ и другим коллаборантам 665 частных домов.

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