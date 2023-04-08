Оккупанты повредили 54 школы в Мариуполе, восемь из них разрушены полностью, - горсовет

"По предварительным данным, россиянами повреждено 90% всех школ города - 54 учебных заведения. Из них, 19 имеют критические повреждения. 8 школ разрушены полностью", - говорится в сообщении.

В горсовете показали, как выглядит школа №32 в Приморском районе. От заведения, где дети учились и развивались, осталось только разбитое здание.

"А вот школу №30 в Кальмиусском районе оккупанты решили окончательно разрушить. Теперь на месте учебного заведения - пустырь и груда камней", - добавили в Мариупольском городском совете.