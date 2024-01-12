Окупанти поповнюють та масово міняють особовий склад на Маріупольському напрямку

На Маріупольському напрямку російські війська розмістили додаткових 10 тисяч окупантів. Новоспечені контрактники через декілька тижнів вже будуть на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як стверджує Андрющенко, на мапі (нижче - ред.) червоним помічено ділянки, де війська РФ лише за останні півтора-два тижні розмістили нові підрозділи росіян. Наразі їм транспортують техніку та обладнання.

Фото: карта місць розташування новоприбулих росіян на Маріупольському напрямку за останні декілька тижнів (t.me/andriyshTime)

"Це на доданок до тих, які вже базувались або готувались на території Маріуполя та району. Тут додаткових не менш 10 тисяч окупантів - контрактників. За тиждень-два вони будуть на фронті, а на їх місце заїдуть нові", - зауважує радник міського голови Маріуполя.

Він зазначає, що переміщення особового складу окупантів та їх техніки продовжується навіть попри важкі погодні умови на дорозі.

"Маленькими групами вантажівки по місцях нового базування. Мелекіне. Ялта. Юр’ївка, Урзуф", - інформує Андрющенко.

За його словами, росіяни знову нарощують темп підготовки до рівня минулого року до початку Бахмутського наступу.

"В цілому ми бачимо зростання баз та місць розміщення з вересня щонайменше на 50 відсотків в проміжку трикутника Маріуполь-Бердянськ-Розівка", - зауважив Андрющенко.

Також він повідомив, що окупанти поновили тренування зі ствольною артилерією. Так, після невеличкого грудневого перепочинку, полігон в районі селища Бабах-Тарама працює з даним типом озброєння кожен день.

"Значить, знову з Північної Кореї не лише балістика, але й нова партія снарядів приїхала", - підсумував Андрющенко.