Окупанти понад 80 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та ЛЕП

Російські військові за сьогодні завдали 83 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотинська та Шалигінська громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

По Великописарівській громаді росіяни вдарили 6 разів із САУ. У Хотинській громаді зафіксовано два обстріли з артилерії. Загалом 34 снаряди розірвалися на прикордонні.

У Шалигінській громаді ворог відкривав вогонь із гранатометів. Крім того, було 5 черг зі стрілецької зброї та 10 кулеметних черг. У краснопільській громаді росіяни двічі скидали вибухівку з безпілотників, а також було 15 прильотів із САУ.

У Юнаківській громаді війська РФ обстріляли прикордоння з артилерії. Миропільською громадою війська РФ вели вогонь з артилерії. Крім того, ще 9 ворожих мін розірвалися біля кордону. Пошкоджено три приватні будинки та ЛЕП.