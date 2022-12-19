Оккупанты более 80 раз обстреляли Сумскую область: повреждены дома и ЛЭП

Российские военные за сегодня нанесли 83 удара по Сумской области. Под обстрелами оказались Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По Великописаревской громаде россияне ударили 6 раз из САУ. В Хотинской громаде зафиксировано два обстрела из артиллерии. В общей сложности 34 снаряда разорвались на пограничные.
В Шалыгинской громаде враг открывал огонь из гранатометов. Кроме того, было 5 очередей из стрелкового оружия и 10 пулеметных очередей. В краснопольской громаде россияне дважды сбрасывали взрывчатку с беспилотников, а также было 15 прилетов из САУ.
В Юнаковской громаде войска РФ обстреляли приграничье из артиллерии. По Миропольской громаде войска РФ вели огонь из артиллерии. Кроме того, еще 9 вражеских мин разорвались у границы. Повреждены три частных дома и ЛЭП.
Напомним, вчера войска Российской Федерации нанесли более 20 ударов по территории Сумской области, используя минометное и артиллерийское оружие. В результате обстрелов обошлось без пострадавших и разрушений.
Мы писали, что 15 декабря российские войска нанесли 58 ударов по территории Сумской области. Под обстрел попали две общины.
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