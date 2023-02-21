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Окупанти погрожують звільнити з роботи всіх бюджетників, які не отримають паспорт РФ, - Генштаб

Фото: Окупанти погрожують звільнити з роботи всіх бюджетників, які не отримають паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства РФ", - зазначили у Генштабі.

Загарбники погрожують працівникам бюджетної сфери, заявлячи, що ті, хто до 1 липня не отримають паспорти, будуть звільнені із займаних посад.

Нагадаємо, росіяни проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях Херсонської області.

До слова, загарбники здійснюють подомові обходи і вилучають українські паспорти під різними приводами.

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