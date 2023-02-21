Окупанти погрожують звільнити з роботи всіх бюджетників, які не отримають паспорт РФ, - Генштаб

Фото: Окупанти погрожують звільнити з роботи всіх бюджетників, які не отримають паспорт РФ (Getty Images)

Росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.