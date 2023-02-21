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Оккупанты угрожают уволить с работы всех бюджетников, которые не получат паспорт РФ, - Генштаб

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Вторник 21 февраля 2023 07:16
Оккупанты угрожают уволить с работы всех бюджетников, которые не получат паспорт РФ, - Генштаб Фото: Оккупанты угрожают уволить с работы всех бюджетников, которые не получат паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В частности, работникам бюджетных организаций доказано под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства РФ", - отметили в Генштабе.

Захватчики угрожают работникам бюджетной сферы, заявляя, что те, кто до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей.

Напомним, россияне проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Херсонской области.

К слову, захватчики совершают подомовые обходы и изымают украинские паспорта под разными предлогами.

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