Оккупанты угрожают уволить с работы всех бюджетников, которые не получат паспорт РФ, - Генштаб
Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"В частности, работникам бюджетных организаций доказано под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства РФ", - отметили в Генштабе.
Захватчики угрожают работникам бюджетной сферы, заявляя, что те, кто до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей.
Напомним, россияне проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Херсонской области.
К слову, захватчики совершают подомовые обходы и изымают украинские паспорта под разными предлогами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.