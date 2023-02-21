Оккупанты угрожают уволить с работы всех бюджетников, которые не получат паспорт РФ, - Генштаб

Фото: Оккупанты угрожают уволить с работы всех бюджетников, которые не получат паспорт РФ (Getty Images)

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.