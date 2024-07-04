Оккупанты угрожают украинцам депортацией из-за отказа от паспорта РФ

На временно оккупированных территориях юга россияне угрожают выгнать украинцев через блокпост в Васильевке, тех, кто не будет получать паспорт РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"На захваченных землях есть люди, которые, несмотря на оккупацию, не могут оставить родной дом по разным обстоятельствам. Именно их россияне принудительно паспортизируют, в рамках имперской политики", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отмечают, что до сих пор россияне не смогли паспортизировать большинство населения и вынуждены прибегать к угрозам.

В частности, известно, что во время последних рейдов на юге жителям обещали выгнать их через блок-пост в Украину и конфисковать имущество.

"Такую практику оккупанты уже неоднократно применили и раньше. Местных жителей показательно вывозят на блок-пост и депортируют из их родного края", - сообщают в Центре нацсопротивления.