Оккупанты начали выдавать мариупольцам "паспорта" с пометкой "ДНР"
Российские оккупанты начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые "паспорта" выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Сообщается, что в первую очередь "паспорта" будут выдаваться тем, кто работает на бюджетные учреждения.
"Правда, не без "черной метки". Место регистрации - "ДНР", Мариуполь". Ты как "русский", но не такой как россияне. Недочеловек", - подчеркнул Андрющенко.
По его данным, скорость обработки сверхнизкая. Вот почему, считает чиновник, процесс затянется на месяцы.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, зачем Путину псевдореферендумы на оккупированных территориях и какая судьба ждет украинцев, принимающих российские паспорта.
Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе стремительно выросло количество российских патрулей. Оккупанты снова проводят массовые проверки телефонов.