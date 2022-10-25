Оккупанты начали выдавать мариупольцам "паспорта" с пометкой "ДНР"

Российские оккупанты начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые "паспорта" выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Сообщается, что в первую очередь "паспорта" будут выдаваться тем, кто работает на бюджетные учреждения.

"Правда, не без "черной метки". Место регистрации - "ДНР", Мариуполь". Ты как "русский", но не такой как россияне. Недочеловек", - подчеркнул Андрющенко.

По его данным, скорость обработки сверхнизкая. Вот почему, считает чиновник, процесс затянется на месяцы.