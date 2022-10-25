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Оккупанты начали выдавать мариупольцам "паспорта" с пометкой "ДНР"

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Мариуполь, Вторник 25 октября 2022 17:08
Оккупанты начали выдавать мариупольцам "паспорта" с пометкой "ДНР" Фото: 0ккупанты начали выдавать мариупольцам паспорта "ДНР" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые "паспорта" выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Сообщается, что в первую очередь "паспорта" будут выдаваться тем, кто работает на бюджетные учреждения.

"Правда, не без "черной метки". Место регистрации - "ДНР", Мариуполь". Ты как "русский", но не такой как россияне. Недочеловек", - подчеркнул Андрющенко.

По его данным, скорость обработки сверхнизкая. Вот почему, считает чиновник, процесс затянется на месяцы.

Оккупанты начали выдавать мариупольцам &quot;паспорта&quot; с пометкой &quot;ДНР&quot;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, зачем Путину псевдореферендумы на оккупированных территориях и какая судьба ждет украинцев, принимающих российские паспорта.

Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе стремительно выросло количество российских патрулей. Оккупанты снова проводят массовые проверки телефонов.

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