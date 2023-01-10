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Окупанти почали примусово видавати російські паспорти у Маріуполі, - радник мера

Фото: окупанти почали примусово видавати російські паспорти у Маріуполі (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розпочали глобальну кампанію з примусової видачі російських паспортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Обов'язковим стає видача російських паспортів усім вчителям, медикам, поліцейським та працівникам держвлади. З 1 березня неможливо буде займатися підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорта", - зазначив він.

Крім того, за словами Андрющенка, усі представники "юриспруденції" також мають пройти акредитацію так званої "ДНР" до 1 березня. Він зазначив, що письмового "указу" немає, але усно про це попереджено.

Нагадаємо, раніше Андрющенко заявляв, що росіян масово завозять до тимчасово окупованого Маріуполя для того, щоб вони проводили роботи зі знесення постраждалих внаслідок російських атак будинків.

Також повідомлялося, що окупанти почали вивозити з Маріуполя не лише зерно та метали, а й будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

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Маріупольокупанти