Оккупанты начали принудительно выдавать российские паспорта в Мариуполе, - советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики начали глобальную кампанию по принудительной выдаче российских паспортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Обязательным становится выдача российских паспортов всем учителям, медикам, полицейским и работникам госвластей. С 1 марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта", - отметил он.
Кроме того, по словам Андрющенко, все представители "юриспруденции" также должны пройти аккредитацию так называемой "ДНР" до 1 марта. Он заметил, что письменного "указа" нет, но устно об этом предупреждено.
Напомним, ранее Андрющенко заявлял, что россиян массово завозят во временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы они проводили работы по сносу пострадавших в результате российских атак домов.
Также сообщалось, что оккупанты начали вывозить из Мариуполя не только зерно и металлы, но и стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.
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