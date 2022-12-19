Окупанти почали обстрілювати Херсон із нової зброї: що відомо

Російські військові почали обстрілювати Херсон із використанням нової зброї – модернізованих ракетних комплексів С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.
"Сьогодні Росія завдала чергового удару по Херсону. Одна з ракет знову потрапила до будівлі Херсонської облдержадміністрації. Друга ракета також потрапила до будівлі державної установи. Від ворожого обстрілу постраждала також гімназія №6. Снаряд пробив дах", - йдеться у повідомленні.
Крім того, під час обстрілу загинув херсонець, біля машини якого впав снаряд. Також варто зазначити, що російські війська почали обстрілювати Херсон із систем протиповітряної оборони С-300, намагаючись вражати об'єкти у місті з більшої відстані.
Нагадаємо,сьогодні вранці у Херсоні після кількох вибухів пропало світло.
Також ми писали, що окупанти сьогодні завдали чергового удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.
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