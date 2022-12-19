Окупанти почали обстрілювати Херсон із нової зброї: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.

"Сьогодні Росія завдала чергового удару по Херсону. Одна з ракет знову потрапила до будівлі Херсонської облдержадміністрації. Друга ракета також потрапила до будівлі державної установи. Від ворожого обстрілу постраждала також гімназія №6. Снаряд пробив дах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час обстрілу загинув херсонець, біля машини якого впав снаряд. Також варто зазначити, що російські війська почали обстрілювати Херсон із систем протиповітряної оборони С-300, намагаючись вражати об'єкти у місті з більшої відстані.