UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти почали обстрілювати Херсон із нової зброї: що відомо

Фото: окупанти почали обстрілювати Херсон із ЗРК С-300 (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Російські військові почали обстрілювати Херсон із використанням нової зброї – модернізованих ракетних комплексів С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.

"Сьогодні Росія завдала чергового удару по Херсону. Одна з ракет знову потрапила до будівлі Херсонської облдержадміністрації. Друга ракета також потрапила до будівлі державної установи. Від ворожого обстрілу постраждала також гімназія №6. Снаряд пробив дах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час обстрілу загинув херсонець, біля машини якого впав снаряд. Також варто зазначити, що російські війська почали обстрілювати Херсон із систем протиповітряної оборони С-300, намагаючись вражати об'єкти у місті з більшої відстані.

Нагадаємо,сьогодні вранці у Херсоні після кількох вибухів пропало світло.

Також ми писали, що окупанти сьогодні завдали чергового удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонЗРКВійська РФВторгнення Росії до України