Оккупанты начали обстреливать Херсон из нового оружия: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.

"Сегодня Россия нанесла очередной удар по Херсону. Одна из ракет снова попала в здание Херсонской облгосадминистрации. Вторая ракета также попала в здание государственного учреждения. От вражеских обстрелов пострадала также гимназия №6. Снаряд пробил крышу", - говорится в сообщении.

Кроме того, при обстреле погиб херсонец, у машины которого упал снаряд. Также стоит отметить, что российские войска начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300, пытаясь поражать объекты в городе с большего расстояния.