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Оккупанты начали обстреливать Херсон из нового оружия: что известно

Фото: оккупанты начали обстреливать Херсон из ЗРК С-300 (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Российские военные начали обстреливать Херсон с использованием нового оружия – модернизированных ракетных комплексов С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.

"Сегодня Россия нанесла очередной удар по Херсону. Одна из ракет снова попала в здание Херсонской облгосадминистрации. Вторая ракета также попала в здание государственного учреждения. От вражеских обстрелов пострадала также гимназия №6. Снаряд пробил крышу", - говорится в сообщении.

Кроме того, при обстреле погиб херсонец, у машины которого упал снаряд. Также стоит отметить, что российские войска начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300, пытаясь поражать объекты в городе с большего расстояния.

Напомним, сегодня утром в Херсоне после нескольких взрывов пропал свет.

Также мы писали, что оккупанты сегодня нанесли очередной удар по зданию Херсонской областной военной администрации.

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