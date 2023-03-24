UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти почали будувати захисні споруди у глибині Криму

Фото: окупанти почали будувати захисні споруди у глибині Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди в глибині Криму. Також там спостерігається скупчення військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постійного представника президента України в Криму Дениса Чистікова в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Фортифікаційні споруди будують уже не лише на узбережжі та адмінкордоні з материковою Україною, а й у глибині Криму, поблизу Феодосії. Скупчення збройних сил Росії також спостерігається у глибині Криму - бояться "прильотів", - сказав Чистіков.

За його словами, на півострові перебуває велика кількість російських військових.

Заступник постпреда нагадав, що Кремль використовує окупований Крим як місце зміни особового складу, що виходить із зони бойових дій. Також туди підвозять мобілізованих, хоч і не таку кількість, як раніше.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

Також раніше ми писали, що на північ тимчасово окупованого Криму російські загарбники перекидають своїх військових вантажівками. Вони звозять їх через Сімферополь.

Додамо, нещодавно експерт розповідав, як може розвиватися український наступ на Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиКрымВійна Росії проти України