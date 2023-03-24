Окупанти почали будувати захисні споруди у глибині Криму

Російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди в глибині Криму. Також там спостерігається скупчення військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постійного представника президента України в Криму Дениса Чистікова в ефірі телеканалу FREEДОМ .

"Фортифікаційні споруди будують уже не лише на узбережжі та адмінкордоні з материковою Україною, а й у глибині Криму, поблизу Феодосії. Скупчення збройних сил Росії також спостерігається у глибині Криму - бояться "прильотів", - сказав Чистіков.

За його словами, на півострові перебуває велика кількість російських військових.

Заступник постпреда нагадав, що Кремль використовує окупований Крим як місце зміни особового складу, що виходить із зони бойових дій. Також туди підвозять мобілізованих, хоч і не таку кількість, як раніше.