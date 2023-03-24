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Оккупанты начали строить защитные сооружения в глубине Крыма

Фото: оккупанты начали строить защитные сооружения в глубине Крыма (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма. Также там наблюдается скопление войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Дениса Чистикова в эфире телеканала FREEДОМ.

"Фортификационные сооружения строят уже не только на побережье и админгранице с материковой Украиной, но и в глубине Крыма, близи Феодосии. Скопление вооруженных сил России также наблюдается в глубине Крыма - боятся "прилетов", - сказал Чистиков.

По его словам, на полуострове находится большое количество российских военных.

Заместитель постпреда напомнил, что Кремль использует оккупированный Крым как место смены личного состава, выходящего из зоны боевых действий. Также туда подвозят мобилизованные, хоть и не такое количество, как раньше.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

Также ранее мы писали, что на север временно оккупированного Крыма российские захватчики опрокидывают своих военных грузовиками. Они увозят их через Симферополь.

Добавим, недавно эксперт рассказывал, как может развиваться украинское наступление на Крым.

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