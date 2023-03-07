Росіяни вантажівками звозять військових на північ окупованого Криму

На північ тимчасово окупованого Криму російські загарбники перекидають своїх військових вантажівками. Вони звозять їх через Сімферополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку представництва президента в АР Крим.

"За інформацією з відкритих джерел, на північ окупованого півострова через Сімферополь продовжують завозити вантажівки російських військових, в основному з 126 бригади берегової охорони ЧФ РФ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти почали шукати робочих для риття й облаштування окопів у Красноперекопську.

"На додаток, вони ще й просять "приходити зі своїм інструментом", от із ким ми воюємо", - зазначається в повідомленні.

Також мешканці окупованого Криму щодня продовжують фіксувати активність російських винищувачів, які, ймовірно, стріляють ракетами по містах України.

"Жителі окупованого Криму щодня повідомляють нам про запуски російських ракет із акваторії Чорного моря - усі снаряди летять у бік українських міст", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російські військові дуже активно готуються до оборони окупованого Криму, вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

Також повідомлялося, що Росія перекинула до Криму строковиків з Челябінської області.

Тим часом загарбники стали все більше "нервувати" в Криму через невдачі на полі бою.

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