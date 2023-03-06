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Окупанти почали агресивніше реагувати на все українське в Криму, - прокурор АРК

Фото: окупанти почали агресивніше реагувати на все українське в Криму (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Криму загарбники стали агресивніше реагувати на все українське. Це сталося після невдач на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокурора АР Крим та Севастополя Ігоря Поночовного в інтерв'ю "Інтерфакс Україна".

"Зазнаючи невдач на фронті, окупанти почали агресивніше реагувати на все українське в Криму", - заявив Поночовний.

За його словами, рух опору в Криму є, але складно говорити про його масштаби, оскільки багато проукраїнських кримчан ніяк не проявляють себе.

Разом з тим він наголосив, було приємним здивуванням те, коли з початком повномасштабного вторгнення в Криму почали виявлятися ті активісти, про яких "не чули і не знали багато років". І це при тому, що окупанти продовжують репресії.

"За роки окупації російська влада на півострові сконцентрувала свої зусилля на придушенні опору проукраїнського населення... Проте зараз активно переслідують і притягують до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії, виконання українських пісень або демонстрацію української символіки", - пояснив Поночовний.

Нагадаємо, нещодавно заявив секретар РНБО Олексій Данілов, немає жодного іншого шляху звільнення тимчасово окупованого Криму, крім військового.

При цьому, як нещодавно стало відомо, окупанти потроху почали тікати з Криму до Росії.

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