Окупанти почали агресивніше реагувати на все українське в Криму, - прокурор АРК

"Зазнаючи невдач на фронті, окупанти почали агресивніше реагувати на все українське в Криму", - заявив Поночовний.

За його словами, рух опору в Криму є, але складно говорити про його масштаби, оскільки багато проукраїнських кримчан ніяк не проявляють себе.

Разом з тим він наголосив, було приємним здивуванням те, коли з початком повномасштабного вторгнення в Криму почали виявлятися ті активісти, про яких "не чули і не знали багато років". І це при тому, що окупанти продовжують репресії.

"За роки окупації російська влада на півострові сконцентрувала свої зусилля на придушенні опору проукраїнського населення... Проте зараз активно переслідують і притягують до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії, виконання українських пісень або демонстрацію української символіки", - пояснив Поночовний.

Нагадаємо, нещодавно заявив секретар РНБО Олексій Данілов, немає жодного іншого шляху звільнення тимчасово окупованого Криму, крім військового.

При цьому, як нещодавно стало відомо, окупанти потроху почали тікати з Криму до Росії.

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