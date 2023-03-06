RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты начали более агрессивно реагировать на все украинское в Крыму, - прокурор АРК

Фото: оккупанты начали более агрессивно реагировать на все украинское в Крыму (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму захватчики стали более агрессивно реагировать на все украинское. Это произошло после неудач на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокурора АР Крым и Севастополя Игоря Поночевного в интервью "Интерфакс-Украина".

"Потерпев неудачи на фронте, оккупанты начали более агрессивно реагировать на все украинское в Крыму", - заявил Поночевный.

По его словам, движение сопротивления в Крыму есть, но сложно говорить о его масштабах, поскольку многие проукраинские крымчане никак не проявляют себя.

Вместе с тем он подчеркнул, что было приятным удивлением то, когда с началом полномасштабного вторжения в Крыму начали проявляться те активисты, о которых "не слышали и не знали много лет". И это при том, что оккупанты продолжают репрессии.

"За годы оккупации российские власти на полуострове сконцентрировали свои усилия на подавлении сопротивления проукраинскому населению... Однако сейчас активно преследуют и привлекают к административной ответственности за дискредитацию российской армии, исполнение украинских песен или демонстрацию украинской символики", - пояснил Поночевный.

Напомним, недавно заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, нет никакого другого пути освобождения временно оккупированного Крыма, кроме военного.

При этом, как недавно стало известно, оккупанты понемногу начали бежать из Крыма в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКрим