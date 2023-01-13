Окупанти планують закрити останню лікарню Каховки та вивезти всіх хворих

Окупанти планують закрити останню лікарню Каховки у Херсонській області. Всіх хворих хочуть перевезти вглиб окупованого регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Каховської міської територіальної громади.
"Ситуація в громаді вкрай напружена й небезпечна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з’явилося "розпорядження" окупаційної "адміністрації" до кінця тижня евакуювати всіх хворих. Мова йде про тих, хто знаходиться на лікуванні в лікарні, лежачих, маломобільних громадян, хто бажає, до Генічеська та Новотроїцька.
"Після цього міську лікарню остаточно закривають. Персонал, що залишається у Каховці, розпускають по домівках", - додали у Каховській міській територіальній громаді.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області фіксують значне збільшення кількості російських військових.
В одному з населених пунктів окупованої частини Херсонської області росіяни почали "націоналізацію" приватних підприємств.
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