Окупанти планують закрити останню лікарню Каховки та вивезти всіх хворих

"Ситуація в громаді вкрай напружена й небезпечна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з’явилося "розпорядження" окупаційної "адміністрації" до кінця тижня евакуювати всіх хворих. Мова йде про тих, хто знаходиться на лікуванні в лікарні, лежачих, маломобільних громадян, хто бажає, до Генічеська та Новотроїцька.

"Після цього міську лікарню остаточно закривають. Персонал, що залишається у Каховці, розпускають по домівках", - додали у Каховській міській територіальній громаді.

Тепер найближча лікарня буде розташована в Генічеську. Відстань від нього до Каховки сягає 125 кілометрів.