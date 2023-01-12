В окупованій частині Херсонської області збільшилась кількість військових РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Схоже, дуже бояться і мова йде про захист позицій, а не навпаки, як обіцяє російська пропаганда", - додав депутат.

За його словами, росіяни обрили окопами ввесь лівий берег Херсонської області, а також наставили додаткових блокпостів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що військові РФ провели рейд по будинках пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Також раніше ми писали, що в одному з населених пунктів окупованої частини Херсонської області росіяни почали "націоналізацію" приватних підприємств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.