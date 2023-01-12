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В окупованій частині Херсонської області збільшилась кількість військових РФ

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Херсонська область , Четвер 12 січня 2023 19:17
В окупованій частині Херсонської області збільшилась кількість військових РФ Фото: в окупованій частині Херсонської області збільшилась кількість військових РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області фіксують значне збільшення кількості російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Зафіксовано збільшення військових в окупованій частині області. Набагато", - написав Хлань.

За його словами, росіяни обрили окопами ввесь лівий берег Херсонської області, а також наставили додаткових блокпостів.

"Схоже, дуже бояться і мова йде про захист позицій, а не навпаки, як обіцяє російська пропаганда", - додав депутат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що військові РФ провели рейд по будинках пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Також раніше ми писали, що в одному з населених пунктів окупованої частини Херсонської області росіяни почали "націоналізацію" приватних підприємств.

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