Оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки и вывезти всех больных

Оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки в Херсонской области. Всех заболевших хотят перевезти вглубь оккупированного региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Каховской городской территориальной громады.
"Ситуация в обществе очень напряженная и опасная", - говорится в сообщении.
Отмечается, что появилось "распоряжение" оккупационной "администрации" до конца недели эвакуировать всех больных. Речь идет о тех, кто находится на лечении в больнице, лежащих, маложелательных граждан, желающих в Генический и Новотроицкий.
"После этого городскую больницу окончательно закрывают. Остающийся в Каховке персонал распускают по домам", - добавили в Каховской городской территориальной общине.
Напомним, что на временно оккупированных территориях Херсонской области фиксируется значительное увеличение числа российских военных.
В одном из населенных пунктов оккупированной части Херсонской области россияне начали "национализацию" частных предприятий.
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