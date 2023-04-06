Оккупанты планируют мобилизовать в армию РФ около 500 жителей Севастополя

Этой весной в Севастополе оккупанты планируют призвать в армию России около 500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Как сообщается, призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля. Власти утверждают, что большинство новобранцев будет разделено на Черноморский флот РФ и подразделения Южного военного округа РФ. Граждан извещают в электронном виде, а также повестки вручают и лично. Кроме того, оккупационные власти отметили, что призывнику, который по личным убеждениям не могу быть российским военным, предлагают обучение по курсу подготовки санитаров. После них направят в медицинские организации Вооруженных сил России.