Окупанти на півдні України заборонили населенню переміщатися між містами, - Генштаб

"Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів.

"Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів", - додали у Генштабі.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.

Також окупаційна "влада" шукає партизанів у тимчасово захопленому Мелітополі. Так звані "поліціянти" проводять рейди у громадському транспорті.

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни перевіряють підлітків на причетність до партизанського руху.