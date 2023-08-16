Окупанти на півдні України заборонили населенню переміщатися між містами, - Генштаб

Російські військові посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів.
"Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів", - додали у Генштабі.
Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.
Також окупаційна "влада" шукає партизанів у тимчасово захопленому Мелітополі. Так звані "поліціянти" проводять рейди у громадському транспорті.
В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни перевіряють підлітків на причетність до партизанського руху.
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