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Оккупанты на юге Украины запретили населению перемещаться между городами, - Генштаб

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные усилили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Да, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов.

"Основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов", - добавили в Генштабе.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне обыскивают дома местных в поисках партизан.

Также оккупационная "власть" ищет партизан во временно захваченном Мелитополе. Так называемые "полицейские" проводят рейды в общественном транспорте.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.

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