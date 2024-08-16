Окупанти пишуть про атаку безпілотників на Севастополь, також вибухи чули в Керчі

"У Севастополі працює ППО. За попередньою інформацією вже збито один БПЛА над акваторією моря", - написав Развожаєв.

Він закликав мешканців міста "залишатися у тимчасових укриттях чи безпечних місцях".

О 02:51 Розвожаєв написав, що сили ППО та ЧФ "відбили атаку ЗСУ". Нібито збито три БПЛА.

Оновлено о 03:25. РІА Новини повідомило, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Оновлено о 04:00. Кримський вітер повідомляє про вибухи над Керчю.

"І, схоже, є приліт на горі Мітрідат, де стояв "Панцир-С1", після вибуху - сильна пожежа", - пише канал. "У Керчі з поромної переправи СП МІС валить дим", - йдеться в іншому повідомленні.

За словами передплатників каналу, у Феодосії звучить сирена, а в морі стріляють,