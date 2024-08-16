Окупанти пишуть про атаку безпілотників на Севастополь, також вибухи чули в Керчі

Тимчасово окупований Севастополь нібито атакували ударні дрони. Працювала ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову окупаційної адміністрації міста Развожаєва у Telegram.
"У Севастополі працює ППО. За попередньою інформацією вже збито один БПЛА над акваторією моря", - написав Развожаєв.
Він закликав мешканців міста "залишатися у тимчасових укриттях чи безпечних місцях".
О 02:51 Розвожаєв написав, що сили ППО та ЧФ "відбили атаку ЗСУ". Нібито збито три БПЛА.
Оновлено о 03:25. РІА Новини повідомило, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Оновлено о 04:00. Кримський вітер повідомляє про вибухи над Керчю.
"І, схоже, є приліт на горі Мітрідат, де стояв "Панцир-С1", після вибуху - сильна пожежа", - пише канал. "У Керчі з поромної переправи СП МІС валить дим", - йдеться в іншому повідомленні.
За словами передплатників каналу, у Феодосії звучить сирена, а в морі стріляють,
Нагадаємо, останній раз тимчасово окупований Крим був атакований у ніч проти 2 серпня . Вибухи лунали в Севастополі, Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.
13 серпня рух опору "АТЕШ" повідомляв, що росіяни застосовують комплексні методи захисту на стратегічних об'єктах у Криму для їхнього захисту від повітряних українських атак. І тому вони розміщують спостережні пости узбережжя півострова.
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