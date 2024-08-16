Оккупанты пишут об атаке беспилотников на Севастополь

Временно оккупированный Севастополь якобы атаковали ударные дроны. Работала ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оккупационной администрации города Развожаева в Telegram.
"В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации уже сбит один БПЛА над акваторией моря", - написал Развожаев.
Он призвал жителей города "оставаться во временных укрытиях или безопасных местах".
В 02:51 Развожаев написал, что силы ПВО и ЧФ "отразили атаку ВСУ". Якобы сбито три БПЛА.
Обновлено в 03:25. РИА Новости сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Напомним, последний раз временно оккупированный Крым был атакован в ночь на 2 августа. Взрывы гремели в Севастополе, Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.
13 августа движение сопротивления "АТЕШ" сообщало, что россияне применяют комплексные методы защиты на стратегических объектах в Крыму для их защиты от воздушных украинских атак. Для этого они размещают наблюдательные посты на побережье полуострова.
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