Оккупанты пишут об атаке беспилотников на Севастополь

Напомним, последний раз временно оккупированный Крым был атакован в ночь на 2 августа. Взрывы гремели в Севастополе, Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

13 августа движение сопротивления "АТЕШ" сообщало, что россияне применяют комплексные методы защиты на стратегических объектах в Крыму для их защиты от воздушных украинских атак. Для этого они размещают наблюдательные посты на побережье полуострова.

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