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Окупанти підробляють документи, щоб привласнювати нерухомість українців у Херсонській області

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Неділя 02 квітня 2023 07:17
Окупанти підробляють документи, щоб привласнювати нерухомість українців у Херсонській області Фото: Окупанти підробляють документи, щоб привласнювати майно українців у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На окупованих територіях Херсонської області росіяни шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування підробляють документи на право власності на житлові приміщення й бази відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Також загарбники продовжують примусову паспортизацію населення. Зокрема у Генічеську та Стрілковому на блокпостах вони обмежують пересування громадян України, які не мають паспортів РФ.

"Під час обшуків кажуть, що люди, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в'їзд та виїзд", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Окрім цього, в населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області окупанти проводять перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукують помешкання громадян України.

Нагадаємо, росіяни погрожують розправою жителям Херсонської області, якщо ті не захочуть отримувати паспорт РФ.

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