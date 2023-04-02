Оккупанты подделывают документы, чтобы присваивать недвижимость украинцев в Херсонской области

На оккупированных территориях Херсонской области россияне путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения подделывают документы о праве собственности на жилые помещения и базы отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

Также захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения. В частности в Геническе и Стрелковому на блокпостах они ограничивают передвижение граждан Украины, которые не имеют паспортов РФ.

"Во время обысков говорят, что люди, не получившие российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Кроме этого, в населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области оккупанты проводят проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивают жилье граждан Украины.