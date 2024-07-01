Окупанти піднімають ціни на проїзд у Донецької області попри жахливий стан маршруток, - ЦНС

"І це здорожчання викликано аж ніяк не покращенням якості. Навпаки, сьогодні стан громадського транспорту у так званій "ДНР" катастрофічний. Автопарк не оновлювався від того часу, як прийшли російські "визволителі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, колаборанти не можуть впорядкувати роботу громадського транспорту в тимчасово окупованому Донецьку.

"Тут на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Усе через брак водіїв. Їх масово мобілізовують в армію ворога", - повідомляють в ЦНС.