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Оккупанты поднимают цены на проезд в Донецкой области, несмотря на ужасное состояние маршруток, - ЦНС

Фото: захватчики поднимают цены на проезд в Донецкой области (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Уже с сегодняшнего дня до 30 российских рублей подняли стоимость проезда в маршрутках на временно оккупированной территории Донецкой области. В то же время качество сервиса продолжает становиться все более ужасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"И это удорожание вызвано отнюдь не улучшением качества. Напротив, сегодня состояние общественного транспорта в так называемой "ДНР" катастрофическое. Автопарк не обновлялся с тех пор, как пришли российские освободители", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре нацпротива, коллаборанты не могут упорядочить работу общественного транспорта во временно оккупированном Донецке.

"Здесь на линии выходят едва треть автобусов, троллейбусов и трамваев. Все из-за нехватки водителей. Их массово мобилизуют в армию врага", - сообщают в ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях

На днях стало известно, что захватчики активно набирают судебные приставы в фейковые суды среди местного населения.

Кроме того, на оккупированных территориях планируется готовить офицеров службы РЭБ.

Также во временно оккупированном Донецке захватчики открыли "солдатскую библиотеку".

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Донецк