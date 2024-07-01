Оккупанты поднимают цены на проезд в Донецкой области, несмотря на ужасное состояние маршруток, - ЦНС

"И это удорожание вызвано отнюдь не улучшением качества. Напротив, сегодня состояние общественного транспорта в так называемой "ДНР" катастрофическое. Автопарк не обновлялся с тех пор, как пришли российские освободители", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре нацпротива, коллаборанты не могут упорядочить работу общественного транспорта во временно оккупированном Донецке.

"Здесь на линии выходят едва треть автобусов, троллейбусов и трамваев. Все из-за нехватки водителей. Их массово мобилизуют в армию врага", - сообщают в ЦНС.