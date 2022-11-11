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Оккупанты подорвали ТЭЦ в Херсоне: город остался без света и воды

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Херсон, Пятница 11 ноября 2022 11:01
Оккупанты подорвали ТЭЦ в Херсоне: город остался без света и воды Фото: оккупанты подорвали ТЭЦ в Херсоне (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска при отходе из Херсона взорвали объект облэнерго и водоканал. В связи с чем город остался без света и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление депутата Херсонского горсовета Юрия Стельмашенко в эфире телемарафона.

"ТЭЦ тоже взорвали. ТЭЦ, облэнерго и водоканал. То есть сейчас, после прихода украинских сил, нужны очень серьезные стабилизационные мероприятия по обеспечению таких первоочередных нужд", - рассказал он.

Напомним, по данным Генштаба, враг во время отступления пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Кроме того, как сообщили местные жители, оккупнаты также взорвали в городе котельные и телебашню. В связи с чем в Херсоне сохраняются проблемы со связью.

При этом, по словам руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, на правом берегу Днепра вблизи Херсона все еще остаются оккупационные войска РФ.

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