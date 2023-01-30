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Окупанти під Скадовськом розгорнули шпиталь в дитсадку. Він вже переповнений

Фото: важкопоранених окупантів влаштовують у дитячих садочках (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти облаштовують свої госпіталі у дитячих закладах, бо вже не мають куди відправляти таку кількість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Так, у селі Таврійське Скадовського району Херсонської області окупанти розгорнули "польовий шпиталь" безпосередньо у дитячому садочку і лікують там своїх військових.

За інформацією Генштабу ЗСУ, наразі приміщення вже переповнено важкопораненими загарбниками.

РБК-Україна нагадує із вечірнього зведення Генштабу ЗСУ, що українські військові, ймовірно, повністю знищили розвідувальну роту російських окупантів, яка брала участь у штурмі Вугледара Донецької області.

Крім того, Українські бійці за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни ліквідовано вже близько 126 650 військових РФ.

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Війна Росії проти Україниокупанти