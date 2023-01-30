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Оккупанты под Скадовском развернули госпиталь в детсаду. Он уже переполнен

Фото: тяжелораненых оккупантов устраивают в детских садах (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты обустраивают свои госпитали в детских заведениях, поскольку уже некуда отправлять такое количество раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Так, в селе Таврическое Скадовского района Херсонской области оккупанты развернули "полевой госпиталь" непосредственно в детском саду и лечат там своих военных.

По информации Генштаба ВСУ, в настоящее время помещение уже переполнено тяжелораненными захватчиками.

РБК-Украина напоминает из вечерней сводки Генштаба ВСУ, что украинские военные, вероятно, полностью уничтожили разведывательную роту российских оккупантов, которая участвовала в штурме Угледара Донецкой области.

Кроме того, украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.

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