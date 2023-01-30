ЗСУ знищили ще майже півтисячі окупантів, - Генштаб
Фото: втрати російських військ складають вже близько військових 126 650 убитими (GettyImages)
Українські бійці за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни ліквідовано вже близько 126 650 військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 126650 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3201 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6369 (+3) од,
- артилерійських систем - 2196 (+1) од,
- РСЗВ - 453 (+0) од,
- засоби ППО - 221 (+0) од,
- літаків - 293 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4) од,
- спеціальна техніка - 199 (+0).
Нагадаємо, що днем раніше морські піхотинці знищили групу російських окупантів, а також ворожий танк та склад з боєприпасами.
Як повідомлялося раніше, у Луганській області прикордонники також знищили російський склад з боєприпасами.
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