ЗСУ знищили ще майже півтисячі окупантів, - Генштаб

Українські бійці за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни ліквідовано вже близько 126 650 військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 126650 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3201 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6369 (+3) од,

артилерійських систем - 2196 (+1) од,

РСЗВ - 453 (+0) од,

засоби ППО - 221 (+0) од,

літаків - 293 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4) од,

спеціальна техніка - 199 (+0).

Нагадаємо, що днем раніше морські піхотинці знищили групу російських окупантів, а також ворожий танк та склад з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, у Луганській області прикордонники також знищили російський склад з боєприпасами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.