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ЗСУ могли повністю знищити розвідроту росіян під Вугледаром, - Генштаб

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Понеділок 30 січня 2023 16:18
ЗСУ могли повністю знищити розвідроту росіян під Вугледаром, - Генштаб Ілюстративне фото: ЗСУ могли повністю знищити розвідроту росіян під Вугледаром (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові, ймовірно, повністю знищили розвідувальну роту російських окупантів, яка брала участь у штурмі Вугледара (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією військового командування, українські захисники, які тримають оборону під Вугледаром, протягом кількох днів завдали дуже тяжких втрат окупантам.

Нашивки ліквідованих росіян (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Зокрема, за даними розвідки, серед російських військових циркулює інформація про повне знищення українськими воїнами сил і засобів окремої розвідувальної роти, приданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти Росії, яка брала участь у штурмі міста Вугледар Донецької області", - зазначають у Генштабі.

При цьому там нагадали, що у листопаді минулого року 155 бригада морпіхів Тихоокеанського флоту РФ вже "отримувала по зубах" під Павлівкою Донецької області, яка знаходиться поряд з Вугледаром.

Зазначимо, що розвідувальна рота зазвичай складається з 50-80 солдатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові 29 січня знищили ще 490 окупантів.

Також ми писали, що 18 січня ЗСУ знищили частину особового складу росіян на Кінбурнській косі.

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