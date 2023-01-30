ЗСУ могли повністю знищити розвідроту росіян під Вугледаром, - Генштаб

Українські військові, ймовірно, повністю знищили розвідувальну роту російських окупантів, яка брала участь у штурмі Вугледара (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За інформацією військового командування, українські захисники, які тримають оборону під Вугледаром, протягом кількох днів завдали дуже тяжких втрат окупантам.

Нашивки ліквідованих росіян (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Зокрема, за даними розвідки, серед російських військових циркулює інформація про повне знищення українськими воїнами сил і засобів окремої розвідувальної роти, приданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти Росії, яка брала участь у штурмі міста Вугледар Донецької області", - зазначають у Генштабі.

При цьому там нагадали, що у листопаді минулого року 155 бригада морпіхів Тихоокеанського флоту РФ вже "отримувала по зубах" під Павлівкою Донецької області, яка знаходиться поряд з Вугледаром.

Зазначимо, що розвідувальна рота зазвичай складається з 50-80 солдатів.