Окупанти під Бахмутом сьогодні втратили майже півтори сотні солдатів, - Череватий

За його словами, сьогодні на Бахмутському напрямку окупанти здійснили 223 обстріли. Також там було зафіксовано 28 зіткнень між українськими захисниками та солдатами РФ.

Він зазначив, що для атак окупанти задіяли всі види артилерії та вели танковий вогонь для того, щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ. Але завдяки українським військовим у них нічого не вийшло.

"Ворог втратив 144 людини вбитими та близько 200 пораненими", - підкреслив Череватий.