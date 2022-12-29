Оккупанты под Бахмутом сегодня потеряли почти полторы сотни солдат, - Череватый

По его словам, сегодня на Бахмутском направлении оккупанты совершили 223 обстрела. Также там было зафиксировано 28 столкновений между украинскими защитниками и солдатами РФ.

Он отметил, что для атак оккупанты задействовали все виды артиллерии и вели танковый огонь для того, чтобы попытаться прорвать оборону ВСУ. Но благодаря украинским военным у них ничего не получилось.

"Враг потерял 144 человека убитыми и около 200 ранеными", - подчеркнул Череватый.