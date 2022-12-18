"Окупанти переживають". У Зеленського розповіли про зміну риторики ворога щодо Криму

"Настрої в Криму наразі різні. Але, наприклад, зараз деякі пропагандисти кажуть, що "в Криму нічого не відбувається, і можете не переживати". Втім, поза тим, на території півострова ведуться фактично окопні роботи. Вони риють їх вздовж берегу моря. Тож ми розуміємо, що вони дуже переживають...", - розповіла вона.

На питання журналіста, чи чекають окупанти в Криму висадки українського десанту, Ташева відповіла: "ми розуміємо, що так".

"Те, що ми спостерігаємо, вони дуже переживають через це все і "готують бомбосховища"... Якщо раніше окупанти казали, що "Криму нічого не загрожує", і "Крим з Росією назавжди", такі наративи звучали. То зараз вже кажуть - "Ми Крим захистимо", - звернула увагу Ташева.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що поки операція зі звільнення Криму від окупантів не почалась, але готовність та бажання відвоювати півострів вже зародились в думках українців, що також є важливо.

Додамо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив впевненість, що Україна поверне тимчасово окупований Крим під свій контроль, а окопи, які риють росіяни на півострові, їм не допоможуть.

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