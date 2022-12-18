UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Окупанти переживають". У Зеленського розповіли про зміну риторики ворога щодо Криму

Фото: постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські пропагандисти змінили свою риторику щодо окупованого Криму. Ворог побоюється дій українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійну представницю президента в АР Крим Тамілу Ташеву в ефірі телемарафону.

"Настрої в Криму наразі різні. Але, наприклад, зараз деякі пропагандисти кажуть, що "в Криму нічого не відбувається, і можете не переживати". Втім, поза тим, на території півострова ведуться фактично окопні роботи. Вони риють їх вздовж берегу моря. Тож ми розуміємо, що вони дуже переживають...", - розповіла вона.

На питання журналіста, чи чекають окупанти в Криму висадки українського десанту, Ташева відповіла: "ми розуміємо, що так".

"Те, що ми спостерігаємо, вони дуже переживають через це все і "готують бомбосховища"... Якщо раніше окупанти казали, що "Криму нічого не загрожує", і "Крим з Росією назавжди", такі наративи звучали. То зараз вже кажуть - "Ми Крим захистимо", - звернула увагу Ташева.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що поки операція зі звільнення Криму від окупантів не почалась, але готовність та бажання відвоювати півострів вже зародились в думках українців, що також є важливо.

Додамо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив впевненість, що Україна поверне тимчасово окупований Крим під свій контроль, а окопи, які риють росіяни на півострові, їм не допоможуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна Росії проти України