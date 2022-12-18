RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Оккупанты переживают". У Зеленского рассказали об изменении риторики врага по Крыму

Фото: постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские пропагандисты изменили свою риторику в отношении оккупированного Крыма. Враг опасается действий украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянную представительницу президента в АР Крым Тамилу Ташеву в эфире телемарафона.

"Настроения в Крыму пока разные. Но, например, сейчас некоторые пропагандисты говорят, что "в Крыму ничего не происходит, и можете не переживать". Впрочем, на территории полуострова ведутся фактически окопные работы. Они роют их вдоль берега моря. Мы понимаем, что они очень переживают…", - рассказала она.

На вопрос журналиста, ожидают ли оккупанты в Крыму высадки украинского десанта, Ташева ответила: "Мы понимаем, что да".

"То, что мы наблюдаем, они очень переживают из-за этого всего и "готовят бомбоубежища"... Если раньше оккупанты говорили, что "Крыму ничего не угрожает", и "Крым с Россией навсегда", такие нарративы звучали. То сейчас уже говорят "Мы Крым защитим", - обратила внимание Ташева.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока операция по освобождению Крыма от оккупантов не началась, но готовность и желание отвоевать полуостров уже зародились во мнениях украинцев, что также важно.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что Украина вернет временно оккупированный Крым под свой контроль, а окопы, которые роют россияне на полуострове, им не помогут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВойна России против Украины