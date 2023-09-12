Окупанти перетягують на південь України поповнення з Кримського напрямку, - Гуменюк

Окупанти вже не справляються на півдні зусиллями того угрупування, що там є. Тому підсилюють його поповненням з Кримського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За словами Гуменюк, окупантам необхідно перетягувати зусилля на південь та їх "зосереджувати там, де їм "припікає" суходолом", але і з нашого боку через річку Дніпро ЗСУ завдають їм потужних втрат.

"Вони (окупанти - ред.) намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення", - додала спікер.

Втрати Росії на півдні за добу

За даними Гуменюк, за минулу бойову добу в результаті бойових завдань ЗСУ було знищено 52 окупанти, 3 танки, РСЗВ, 3 крупнокаліберні гармати, човен традиційно вже, САУ.

"І ми продовжуємо нищити автомобільну техніку ворога - мінус 11 одиниць", - додала вона.

Ситуація на фронті

Як пишуть у звіті Інституті вивчення війни, за останню добу ЗСУ просунулися щонайменше на чотирьох напрямках - під Бахмутом, Опитним, а також в Запорізькій області та на її кордоні з Донецькою. Зокрема, ЗСУ продовжують рух на Мелітопольському напрямку та мають успіхи південніше та південно-східніше Роботиного Запорізької області.