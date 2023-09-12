Оккупанты перетягивают на юг Украины пополнение с Крымского направления, - Гуменюк

Оккупанты уже не справляются на юге усилиями той группировки, что там есть. Потому усиливают его пополнением из Крымского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

По словам Гуменюк, оккупантам необходимо перетягивать усилия на юг и их "сосредотачивать там, где им "припекает" сушей", но и с нашей стороны через реку Днепр ВСУ наносят им мощные потери.

"Они (оккупанты - ред.) пытаются сейчас уже активизировать свои ресурсы с Крымского направления и понемногу подтягивают туда пополнение", - добавила спикер.

Потери России на юге в сутки

По данным Гуменюк, за минувшие боевые сутки в результате боевых задач ВСУ были уничтожены 52 оккупанта, 3 танка, РСЗО, 3 крупнокалиберных пушки, лодка традиционно уже, САУ.

"И мы продолжаем уничтожать автомобильную технику врага - минус 11 единиц", - добавила она.

Ситуация на фронте

Как пишут в отчете Института изучения войны, за последние сутки ВСУ продвинулись по меньшей мере на четырех направлениях - под Бахмутом, Опытным, а также в Запорожской области и на ее границе с Донецкой. В частности, ВСУ продолжают движение на Мелитопольском направлении и преуспевают южнее и юго-восточнее Работино Запорожской области.