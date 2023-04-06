ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты превращают Запорожскую область в тюрьму: готовят новую волну арестов и пыток

Новина українською →
Запорожская область, Четверг 06 апреля 2023 17:53
Оккупанты превращают Запорожскую область в тюрьму: готовят новую волну арестов и пыток Иллюстративное фото: оккупанты превращают Запорожскую область в тюрьму (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не могут уничтожить сопротивление в Запорожской области, поэтому превращают захваченные территории в тюрьму строгого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, россияне требуют от жителей всегда иметь при себе документы.

Оккупанты также усилили контроль за соблюдением комендантского часа.

К тому же захватчики запретили снимать места расположения оборонительных сооружений, даже если это центр города.

"Теперь пообещали "дополнительные меры по выявлению террористов". То есть гражданским жителям грозит новая волна арестов и пыток, ведь российские силовики умеют только выбивать признание в терроризме", - написал мэр Мелитополя.

Федоров уверен, что оккупанты испуганы и надеются, что террор поможет сломать людей в оккупации. Однако он уверен, что это бесполезно, а Юг - несокрушимый и ждет деоккупацию.

Напомним, россияне похищают людей в Запорожской области.

Кроме того, Федоров сообщал, что захватчики в Запорожской области готовятся к обороне и минуют поля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам