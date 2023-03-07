Оккупанты превратили все города Северодонецкого района в военные базы, - глава РВА

Российские военные и коллаборанты активно используют временно оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области в качестве своих тыловых баз.

Об этом заявил глава Северодонецкой РВА Роман Власенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Эспрессо ".

"Я бы сказал, что Северодонецк на линии столкновения, потому что даже мощная ствольная артиллерия может достать до города, я уже не говорю о "Градах". Местными коллаборантами и российскими военными используется и Северодонецк, и Лисичанск, и Рубежное как тыловые базы", - отметил Власенко.

По его словам, в городах района обнаружены места размещения войск, базы с боекомплектом. Также выявлены учебные центры в окрестностях Северодонецка.

"У нас все города Северодонецкого района фактически являются базами войск России", - подчеркнул Власенко.