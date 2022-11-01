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Окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона до Скадовська, - Генштаб

Фото: Окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона до Скадовська (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас місцеве населення позбавлене засобів комунікації.

"Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ", - додали у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, що росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж Дніпра у Херсонській області.

Також окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

У середині жовтня гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області з правого берега на лівий.

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