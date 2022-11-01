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Оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона в Скадовск, - Генштаб

Фото: Оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона в Скадовск (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации.

"Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск", - добавили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, что россияне силой выселяют граждан , проживающих вдоль Днепра в Херсонской области.

Также оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

В середине октября гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо объявил добровольное перемещение жителей Херсонской области с правого берега на левый.

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